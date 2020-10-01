Politico: почему Украина любит Джо Байдена

Получив в 1991 году независимость, Украина считает Америку своим лучшим и самым ценным другом на международной арене.

Эти отношения обрели особую значимость в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и разожгла конфликт на востоке Украины, который до сих пор уносит жизни людей.

Но сегодня украинцы уже меньше надеются на поддержку США, глядя на Вашингтон со страхом и тревогой. Они опасаются, что победа Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах подаст России, которая активно добивается его переизбрания (об этом докладывает национальная разведка) неправильный сигнал. А именно — сигнал о том, что она, Россия, может наращивать агрессию против Украины.

Первые четыре года Трампа на посту президента были весьма некомфортным периодом для Украины. Она в очередной раз вопреки своей воле оказалась в самом центре американских политических дебатов, в том числе, во время попытки импичмента Трампа. Американский президент называл украинцев «ужасными людьми» и настаивал на возвращении России в состав «большой семерки», откуда ее исключили за вторжение в Крым.

По словам редактора «Нового Времени» Виталия Сыча, в результате украинцы охладели к отношениям с США.

«Многие люди чувствуют, что до прихода Трампа на пост президента Соединенные Штаты были лучшим дипломатическим, политическим и военным союзником Украины — союзником, который был нужен нам в борьбе с Россией, и который помогал нам противостоять российской агрессии, — сказал Сыч. — При президенте Трампе мы во многом утратили эти чувства».

Украинцы знают, что «Трамп — это не Америка», и что обе партии в конгрессе по-прежнему активно поддерживают Украину, добавил Сыч. Но они полагают, что судьба Украины заботит его не так сильно, как предыдущих президентов, и что пока Трамп сидит в Овальном кабинете, он будет усложнять им жизнь.

«У меня такое впечатление, что у Трампа от Украины возникла эмоциональная травма, а это привело к павловскому условному рефлексу, как у собаки, который заставляет его негативно оценивать украинцев, уклоняться от решения украинских проблем. Он просто пытается забыть эту страну», — сказал Сыч.

Он добавил, что «необъяснимое сочувствие Трампа к России» и его готовность закрывать глаза на путинские «преступления и злодеяния» делает его очень опасным для Украины.

Между тем, кандидат от Демократической партии Джо Байден обещает увеличить помощь Украине, в том числе, поставить туда смертоносное оружие.

«Как мне представляется, большинство украинцев, затаив дыхание, ждут и надеются, что Байден победит, — сказал Брайан Боннер, давно уже занимающий должность главного редактора издания Kyiv Post. — Байден неплохо знает Украину и в качестве вице-президента посещал ее шесть или семь раз при администрации Обамы».

Украинцы надеются, что прежний опыт работы Байдена с Украиной пойдет им на пользу. Им кажется, он понимает, что «победа над Россией означает победу над коррупцией на Украине», — заявил Боннер.

Правильнее говорить не о широкой поддержке Байдена, а о том, что большинство в Украине очень обеспокоено политикой Трампа, сказал Владимир Фесенко, возглавляющий фирму политического консалтинга «Пента», а ранее консультировавший правительства экс-президентов Петра Порошенко и Виктора Ющенко.

«Они боятся его, потому что он не в полной мере понимает Украину. А его заявления по Украине кажутся негативными, — сказал Фесенко о Трампе. — Люди обеспокоены его попытками наладить тесные отношения с Путиным».

День выборов приближается, и напряжение нарастает. В этих условиях большинство украинских политиков и руководителей не хотят открыто говорить о голосовании в США, опасаясь, что приближенные Трампа типа бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани постараются втянуть их в очередной скандал на тему «украинского вмешательства».

Однако в частном порядке украинские дипломаты, разведчики и военачальники обсуждают вопрос о том, что если Трамп в ноябре проиграет, Путин может направить свои войска на захват новых украинских территорий, сделав это до инаугурации Байдена.

Когда Россия в 2014 году оккупировала Крым, Украина прекратила поставки воды на этот полуостров, у которого мало собственных источников. В Крыму сейчас все острее ощущается нехватка воды, и Путин под предлогом «гуманитарной миссии» может начать вторжение и захватить участок украинской территории, чтобы дать Крыму воду.

Украинские эксперты предупреждают, что масштабные военные учения, начатые в этом месяце Россией вблизи юго-восточной границы Украины, могут стать прикрытием для переброски личного состава и техники с целью последующего наступления во взаимодействии с мощной группировкой войск, которая сосредоточена в Крыму.

Украинцы заявляют, что с победой Байдена вернется ощущение нормальности в двусторонних отношениях, которые за прошедшие четыре года стали непредсказуемыми. А если Трампа переизберут, может случиться что угодно.

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