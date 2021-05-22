Выборы в бундестаг ФРГ: после «масочного скандала» - «денежный скандал»

Нынешние выборы в бундестаг интересны тем, что они «рвут шаблоны». Если раньше это США, Франция и Россия обогащали копилку методов черного пиара и контркампаний, то, похоже, теперь с ними серьезно решила поспорить Германия. Предвыборная кампания в ФРГ живая, активная и ... грязная.

Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года, на них немцы будут выбирать депутатов 20-го созыва бундестага. Это будут первые выборы, начиная с 2005 года, в которых не будет принимать участия нынешний федеральный канцлер Ангела Меркель. Христианские демократы в апреле выдвинули своим официальным кандидатом на пост канцлера главу правительства Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Перед этим Лашет в январе сменил Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту главы Христианско-демократического союза. А социал-демократы в воскресенье, 9 мая, на онлайн-съезде выдвинули кандидатом в канцлеры Олафа Шольца — нынешнего вице-канцлера и министра финансов по прозвищу «Шольцомат».

Нынешние выборы войдут в историю как достаточно грязные из-за «передозировки» черного пиара и компромата. В Интернет «сливали» фото обнаженной женщины, к которой приделали голову Анналены Бэрбок, главу «зеленых» обвиняли в том, что она агент Джорджа Сороса, два депутата бундестага — Николас Лебель от ХДС и Георг Нюсляйн от ХСС — угодили в скандал из-за обвинений, что они наживаются на продаже медицинских масок и т.д. И это до дня голосования еще 4 месяца! То есть, можно представить, что ждет впереди.

Главная «фишка» избирательной кампании заключается в том, что до последнего времени лидировали не правящая коалиция ХДС / ХСС или СДПГ, а «90» / «зеленые». Естественно, что «зеленые» во главе с Анналеной Бэрбок попали под прицел — и прессы, и экспертов, и политических оппонентов. Большой вопрос, насколько Бэрбок и «зеленые» были к этому готовы. Потому что Бэрбок и компания начали слишком уж часто фигурировать в различных скандалах. И если раньше у Бэрбок & Co на любые претензии был ответ «Это Кремль!», то интересно, что они придумают теперь, когда разразился скандал из-за «левых» доходов главы «зеленых».

Потому что прямо сейчас разгорается скандал вокруг самой Анналены Бэрбок, сообщает Ostwest.tv. Скандал начался после того, как выяснилось, что сама Бэрбок и другие партийные функционеры получали дополнительные доходы из кассы партии, но «забыли» внести в свои декларации за 2018-2020 гг. В частности, сама лидер «90» / «зеленые» получила от 17 500 (другие источники называют цифру 25 000) до 37 000 евро. Конечно, после того как вспыхнул скандал, Анналена Бэрбок сообщила в бундестаг о своих доходах, но по немецкому законодательству она должна была это сделать давно.

Естественно, скандальную историю сразу же подхватили оппоненты, развернувшие на Бэрбок и «зеленых» наступление по всем фронтам. Например, в Twitter запустили хэштег VerdienenwieBaerbock («Зарабатывай как Бэрбок»). Сама кандидат в канцлеры Анналена Бэрбок оправдывается, что она «случайно забыла» задекларировать дополнительные доходы в десятки тысяч евро. Ну а что она могла еще сказать в свое оправдание?

Поэтому сейчас глава «зеленых» под огнем критики. СМИ цитируют простых немцев, которые не верят, что Бэрбок «случайно» забыла сообщить о дополнительных доходах. «37000 евро дополнительного дохода, „случайно“ забыла сообщить — это так же случайно, как бесконечные правки в резюме, которые она вносит?» Другие возмущаются, спрашивая, как можно допускать к управлению страной женщину, «которая даже не может разобраться со своими делами»?

Здесь нужно учитывать, что Анналена Бэрбок и «зеленые» создали себе имидж ревнителей нравственности и борцов за прозрачность, которые сами клеймили подобное поведение, если оно касалось политических конкурентов. Например, сопредседатель «зеленых» Роберт Хабек, когда в марте случился «масочный скандал» с депутатами от ХДС / ХСС, прямо говорил, что «афера касается не только этих двух депутатов». По словам Хабека, в случае ХДС/ХСС «многое указывает на то, что здесь дело в структурной, системной проблеме». То есть, это не просто два депутата от «партии власти» наживались на закупке масок, а якобы в ХДС / ХСС все такие. И только «зеленые» — прозрачные и честные.

«Зеленые» раструбили, что пока Анналена Бэрбок и другие функционеры заседают в бундестаге, они не получают зарплату в партии. А теперь оказалось, что все это время Бэрбок получала деньги, но сообщила о своих доходах только в марте 2021 года, накануне выборов.

«В марте 2021 года фрау Бэрбок независимо сообщила администрации Бундестага о соответствующих специальных выплатах за 2018–2020 годы после того, как она и федеральное управление партии заметили, что этого случайно не произошло. Администрация Бундестага не просила г-жу Бэрбок об этом», — цитирует пресс-секретаря «зеленых» австрийский Exxpress.

Поэтому, как пишет Стефан Браун в Süddeutsche Zeitung, Бэрбок «совершила серьезную ошибку».

«И все же Анналена Бэрбок, кандидат от „зеленых“ на пост канцлера и надежда их сторонников, совершила серьезную ошибку. Как председатель партии зеленых, она получала специальные выплаты от своей партии в течение трех лет — и вопреки обязательству парламента по обеспечению прозрачности не сообщала об этом администрации Бундестага. Тот, кто в своих выступлениях заявляет, что без этой прозрачности не обойтись, не должен был этого делать», — резюмирует Süddeutsche Zeitung.

Надо сказать, что в скандалах фигурируют и региональные политики. Совсем недавно, в начале мая обер-бургомистр (т.е. выборный глава города земельного подчинения) Тюбингена Борис Палмер попал в скандал из-за комментария в Facebook, который восприняли как расистский. Палмер оставил комментарий под постом одного из пользователей, который дословно выглядит так «Аого — плохой расист. Предложил женщинам свой негритянский «хвост». Палмер имел в виду немецкого футболиста нигерийского происхождения Денниса Аого. Когда разгорелся скандал, сам Палмер оправдывался, что это была шутка, но многие его однопартийцы так не думают. Вице-президент бундестага от «зеленых» Клаудиа Рот обвинила Палмера в том, что он нарушил границы морали. Как заявила Рот, его слова о футболисте «не являются сатирой, это расистское и сексистское презрение к людям». В общем, дело идет к исключению. Об этом скандале пишет немецкий «Фокус».

Глава "90"/"зеленые" и кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бэрбок поспешила заявить, что не будет поддерживать Палмера на выборах. А сейчас «зеленые» обсуждают предложение вообще исключить мэра Тюбингена из партии.

Конечно, не стоит считать, будто только «зеленые» живут от скандала к скандалу, а члены ХДС, ХСС или СДПГ — ангелы во плоти. Но со стороны Бэрбок и ее однопартийцев было очень наивно надеяться, что удастся скрыть свои доходы за счет партийной кассы, а потом оправдываться и ссылаться на «забывчивость». В самом деле, это же не Путин лично засовывал в сумочку Бэрбок несколько десятков тысяч евро. Поэтому в ближайшие недели «зеленым» придется вести кампанию под огнем критики. А оппоненты будут обвинять Бэрбок и «зеленых» в грязных методах работы.

В общем, до выборов, назначенных на 26 сентября, еще 4 месяца, а они уже заработали себе репутацию скандальных и грязных. А это признак жесткой и конкурентной кампании.