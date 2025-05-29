Як компанії Романа Мілешка з російським слідом отримують мільярди на оборонні контракти — і чому зникає інформація про це

Як компанії з російським слідом отримують мільярди на оборонні контракти — і чому зникає інформація про це

У травні 2025 року журналісти помітили, що з відкритого доступу зникають матеріали щодо діяльності компаній, пов’язаних з українським бізнесменом Романом Мілешком, а також ймовірного лобіювання їхніх інтересів з боку народного депутата Ігоря Копитіна, голови парламентського комітету з питань нацбезпеки. Статті з низки ЗМІ, або видалені, або замінені на неінформативні повідомлення.

400 мільйонів “в повітрі”

Розслідування, опубліковане у квітні цього року, виявило: дві компанії з орбіти Мілешка — ТОВ «НЗОПЕРЕЙШІНС» та ПрАТ «Авіакомпанія Константа» — могли недоплатити близько 400 млн грн податків, зокрема через схеми з низькими офіційними зарплатами.

При тому, що в умовах війни обсяги їхніх контрактів зросли до мільярдів гривень, офіційна зарплата працівників компаній залишалась на рівні 14–22 тис. грн/міс., що в рази нижче ринкових ставок у галузі авіації. Для порівняння: середні зарплати у компаніях «SkyUp» та «Українські вертольоти» сягали 98–172 тис. грн.

Зв’язки, які не приховаєш

Водночас з фінансовими аномаліями спливають і політичні зв’язки. Зокрема, Роман Мілешко раніше працював у компанії, співзасновником якої був Ігор Копитін. Помічник депутата навіть очолював одну з фірм Мілешка. Сам Копитін неодноразово звертався до державних органів з проханнями підтримати авіапроєкти, пов’язані з цими структурами.

Ці обставини викликають підозру в лобіюванні приватних інтересів у сфері оборонних замовлень, що безпосередньо впливає на національну безпеку.

Російський слід у військовій модернізації

Окрему тривогу викликають ознаки того, що деякі структури Мілешка працювали (або досі працюють) через офшори з російськими бенефіціарами. Так, згадуються компанії AMIS (FZE) та LINKER (FZE), які пов’язані з РФ та перебувають під санкціями США. Через них, ймовірно, закуповувалися агрегати, які встановлювались на військові гелікоптери ЗСУ.

Розслідування призупинене?

У червні 2024 року Бюро економічної безпеки України офіційно відкрило досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків компанією «НЗОПЕРЕЙШІНС». Але, як стверджують джерела в медіа, справу було згодом де-факто заморожено. Причиною називають можливе втручання з боку народного депутата, який має вплив на оборонний комітет та певні інституції авіаційної галузі.

Хто фігурує в розслідуванні?

Ігор Копітін — чинний народний депутат від партії «Слуга народу», який із 2019 року очолює Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У парламенті позиціонує себе як експерт у сфері оборонних технологій та авіації. До приходу в політику мав бізнес-зв’язки у сфері цивільної авіації — зокрема, задекларував частку в компанії «РОТОР УКРАЇНА», яка спеціалізується на продажі авіаційного обладнання.

Як з’ясували журналісти, один із помічників Копітіна у 2021 році обіймав керівну посаду в «Авіакомпанії Константа» — структурі, що належить або афілійована з Романом Мілешком. Сам Копітін у березні 2022 року звертався до Державної авіаційної служби з проханням зареєструвати гелікоптери, які належать ТОВ «НЗОПЕРЕЙШІНС». При цьому, як зазначається в матеріалах розслідування, такі звернення були зроблені без належного правового обґрунтування.

У публічних коментарях Копітін заперечує будь-який конфлікт інтересів або лобіювання. Він стверджує, що інформаційна хвиля навколо його імені є спробою політичної маніпуляції.

Роман Мілешко — український бізнесмен, відомий у вузьких колах як власник низки компаній, що спеціалізуються на авіаперевезеннях та технічному обслуговуванні повітряних суден. Найвідоміші з них — ТОВ «НЗОПЕРЕЙШІНС» та ПрАТ «Авіакомпанія Константа», які фігурують у державних оборонних контрактах із модернізації авіатехніки для Збройних сил України.

У медіа неодноразово згадувалося про можливі зв’язки Мілешка з офшорними компаніями AMIS (FZE) та LINKER (FZE), зареєстрованими в ОАЕ, які раніше співпрацювали з російськими структурами і перебувають під американськими санкціями. Через ці офшори могли закуповуватись комплектуючі для українських гелікоптерів.

У 2024 році компанії з орбіти Мілешка стали об’єктом розслідування Бюро економічної безпеки України за статтею про ухилення від сплати податків. Окрім того, в українських судах розглядається кримінальне провадження за статтею про державну зраду, де фігурує «Авіакомпанія Константа». Рішення по суті у цій справі наразі не ухвалено.

Що за лаштунками контрактів: чекаємо відповіді від держави

Редакція спрямувала журналістські запити були спрямовані до: Бюро економічної безпеки, Державної авіаційної служби, Податкової служби, Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми будемо публікувати відповіді по мірі їх надходження. Паралельно триває збір копій та архівів матеріалів, які видаляються або змінюються в інформаційному просторі.