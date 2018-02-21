Пользователи соцсети Facebook смогут делать 3D-посты

Социальная сеть Facebook теперь поддерживает формат glTF 2.0, это позволит пользователям публиковать 3D-объекты в своей новостной ленте, говорится на официальном сайте разработчиков компании.

«Мы недавно внедрили 3D-посты, которые позволят людям видеть цифровой объект со всех сторон и взаимодействовать с ним в ленте новостей Facebook. Он немедленно откликается на пролистывание и касание и позволяет контенту „выскакивать“ из экрана», — сказано в сообщении.

Сообщается, что пользователи могут крутить изображение, удерживая его левой кнопкой мыши или пальцами.

Кроме того, 3D-посты поддерживают отображение текстур, настроек освещения и рендер объекта.

Напомним, Марк Цукерберг, основатель Facebook, анонсировал изменения в алгоритме новостной ленты социальной сети. Теперь сообщения друзей будут иметь более высокий приоритет, а новости компаний и СМИ будут появляться в ленте реже. Указано, что соцсеть Facebook будет отдавать приоритет местным новостям для показа пользователям в ленте новостей.