Еврокомиссия не поддерживает строительство ограждения от АЧС вдоль границ Польши

Европейская комиссия сомневается в необходимости строительства ограждения вдоль восточной границы Польши, которое должно защитить страну от африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает «ПроАгро».

Еврокомиссия считает, что эффективность данного решения будет незначительной. Предполагалось, что ограждение должно быть более 700 км в длину, а стоимость строительства составляет около 150 млн злотых.

Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель рассчитывал, что часть указанной суммы удастся получить в ЕС, однако, Европейская комиссия уверена, что строительство такой ограждение вдоль границы между странами кажется сомнительным. Скепсис еврочиновников подогревается отсутствием научных данных об эффективности ограждения в борьбе с АЧС.

Польский министр считает данный проект приоритетным, так как, по его мнению, больные животные из Украины и Беларуси приводят к распространению вируса в Польше. Однако коллеги из Министерства окружающей среды придерживаются мнения, близкой к позиции Еврокомиссии: строительство забора является внутренним делом Польши, может быть решен без участия Брюсселя.

Активное продвижение вируса по территории Польши заставило принять меры усиления темпов сокращения поголовья диких свиней. Теперь ситуация может повториться, ведь количество зарегистрированных случаев АЧС среди кабанов в Польше быстро растет. Только в феврале их зарегистрировано 149.