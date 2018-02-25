«Одессагаз» намерен остановить газоснабжение котельных Теплодара

Публичное акционерное общество «Одессагаз» намерено остановить газоснабжение котельных города Теплодара Одесской области.
Как сообщается на сайте горсовета Теплодара, ПАО направило местному коммунальному предприятию «Одесская ТЭЦ-2» предупреждение о намерении отключить газ из-за долгов в 7 утра 28 февраля.
В сообщении горсовета отмечается, что из-за большой задолженности населения за услуги теплоснабжения в сумме 4,3 млн. грн., КП не может своевременно рассчитаться с «Одессагазом» за природный газ.
В связи с этим горсовет Теплодара и КП «Одесская ТЭЦ-2» обратились к жителям с призывом срочно погасить долги за услуги теплоснабжения.
Теплодар — город в Беляевском районе Одесской области с населением более 10 тыс. человек.
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