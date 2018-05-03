Украинский производитель шин сворачивает производство

Акционеры крупнейшего производителя шин Росава (Белая Церковь, Киевская область) 30 апреля решили ликвидировать предприятие.

Об этом говорится в сообщении компании, передают «Українські Новини».

Отметим, что в 2017 году, согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, Росава увеличило убыток на 73,8% (на 304,8 млн грн) — до 717,8 млн грн, сократив чистый доход в 1,7 раза (626,7 млн грн) — до 875,3 млн грн.