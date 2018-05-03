В Украине растет заболеваемость корью, - МОЗ

В Украине в течение недели, с 24 апреля по 2 мая 2018 корью заболели 1143 человека: 595 взрослых и 548 детей. Количество новых случаев заболевания за последнюю неделю выросло, передает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
По информации Минздрава, наибольшее количество больных наблюдается в областях с низкими показателями иммунизации.
«Да, в Ивано-Франковской области с начала года заболели 2034 человека (627 взрослых и 1407 детей), в то время мерами усиленной иммунизации охвачено 60,6% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины КПК, и 51,4% детей , которые своевременно не получили вторую дозу КПК. В Закарпатской области заболели 1987 человек (403 взрослых и 1584 детей), а мерами усиленной иммунизации здесь охвачено 52,1% детей, в свое время пропустили первую дозу вакцины КПК, и 62,5% детей , которые своевременно не получили вторую дозу КПК », - сообщают в Центре.
В то же время, самые низкие показатели заболеваемости в Луганской области.
«С начала года заболело 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка), мерами усиленной иммунизации охвачено 98% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины КПК, и 94,9% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года корью заболели 12828 человек — 5140 взрослых и 7688 детей. За это время от осложнений кори умерло восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.
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