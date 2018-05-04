В Раде назвали условия легализации авто на европейских номерах

Автомобили на европейских номерах в Украине не легализуют до тех пор, пока не будут разработаны механизмы для защиты внутреннего рынка. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает dt.ua.

«Мы заигрались, когда начали говорить лишь о необходимости решить проблему и растаможить „евробляхи“. Кроме этого, нужно ответить на еще два вопроса: а сможем ли мы позволить себе такую растаможку в будущем и как будем защищать собственный рынок?», — отметила Южанина.

Она также заявила, что не видит смысла изменять таможенные правила ввоза автомобилей, пока не будет решен вопрос защиты украинского рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на февраль 2018 года более 246,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находились на территории Украины незаконно. В Фискальной службе также назвали топ-5 стран-участниц ЕС, из которых были завезены транспортные средства: Польша — 110,7 тыс., Литва — 51,7 тыс., Германия — 19,8 тыс., Болгария — 14,1 тыс. и Чехия — 13,1 тыс.