Южанина обвинила таможню в блокировании растаможки «евроблях»

Практически на всех таможнях из-за саботажа ГФС блокируется таможенное оформление транспортных средств. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook.

«Оказывается, что начиная с понедельника практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. На сегодня таких автомобилей насчитывается уже около 700», — сообщила она о проблеме.

«Организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя Председателя ГФС Виктор Кривицкий, ответственный за таможенную направление, а причиной — вымышленная им новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто», — рассказала Южанина.

«Непосредственно вмешиваюсь в ситуацию, чтобы сломать этот саботаж. Также обязательно обращусь к НАБУ с целью компетентной оценки ситуации», — заявила нардеп.

Напомним, ранее Государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них.