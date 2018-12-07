Южанина обвинила таможню в блокировании растаможки «евроблях»

Практически на всех таможнях из-за саботажа ГФС блокируется таможенное оформление транспортных средств. Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина на своей странице в Facebook.
«Оказывается, что начиная с понедельника практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. На сегодня таких автомобилей насчитывается уже около 700», — сообщила она о проблеме.
«Организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя Председателя ГФС Виктор Кривицкий, ответственный за таможенную направление, а причиной — вымышленная им новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто», — рассказала Южанина.
«Непосредственно вмешиваюсь в ситуацию, чтобы сломать этот саботаж. Также обязательно обращусь к НАБУ с целью компетентной оценки ситуации», — заявила нардеп.
Напомним, ранее Государственной фискальной службе составили список самых распространенных вопросов относительно процесса растаможки автомобилей и дали ответы на них.
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