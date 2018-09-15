Порошенко считает, что Украина «переиграла» Россию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина «переиграла» Россию. Об этом он написал в Twitter.

«Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года с того момента, как соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42% до 43%, стремительно приближаясь к 50, что очень помогает нам компенсировать потери, нанесенные Россией», — заявил Порошенко.

Напомним, что Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ), которое является частью Соглашения об ассоциации, действует с 1 января 2016 года.