Число жертв урагана «Флоренс» в США увеличилось до 13 человек

Число жертв тропического шторма «Флоренс» возросло до 13, сообщает телеканал ABC News.
Ранее сообщалось, что в результате стихии в США погибли 11 человек.
Ураган «Флоренс» обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков.
Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.
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