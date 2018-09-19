Украина за 7 месяцев импортировала 5,3 млрд куб. м газа

Украина в январе-июле 2018 года импортировала 5 млрд 301,141 млн куб. м природного газа на общую сумму $1 млрд 496,779 млн, в т.ч. в июле — 1 млрд 122,204 млн куб. м на $346,873 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в июле-2018 составила $309,1 за 1 тыс. куб. м против $267,4 — в июне, $263,5 — в мае, $310,8 — в апреле, $278,7 — в марте, $261,1 — в феврале и $279,4 — в январе.

Контрагентами по итогам семи месяцев стали компании из Швейцарии — 2 млрд 99,521 млн куб. м газа на $590,702 млн, Германии — 1 млрд 811,644 млн куб. м на $513,644 млн, Польши — 438,031 млн куб. м на $129,551 млн, Великобритании — 345,403 млн куб. м на $94.963 млн, Чехии — 169,53 млн куб. м на $46,385 млн, Венгрии — 164,01 млн куб. м на $44,811 млн, Словакии — 88,978 млн куб. м на $23,759 млн, Люксембурга — 70,032 млн куб. м на $19,941 млн, Франции — 35,138 млн куб. м на $10,149 млн, Италии — 33,15 млн куб. м на $9,734 млн, Нидерландов — 24,425 млн куб. м на $6,775 млн, Австрии — 21,281 млн куб. м на $6,364 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществляется.

Напомним, что Украина в 2017 году импортировала 13 млрд 942,422 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 227,933 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы.

Средняя цена импортированного страной газа в январе-2017 составила $244,6 за 1 тыс. куб. м, в феврале — $252,5, в марте — $234,7, в апреле — $209,6, в мае — $212,6, в июне — $216,6, в июле — $208,2, в августе — $210,4, в сентябре — $222,1, в октябре — $235,2, в ноябре — $242,4, в декабре — $276,9.