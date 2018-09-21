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МинВОТ инициирует санкции против компаний, торгующих химпродукцией из Крыма

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МинВОТ инициирует санкции против компаний, торгующих химпродукцией из Крыма

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) инициирует применение санкций против компаний, которые занимаются производством и реализацией химической продукции из временно оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба министерства.

«Министерство подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированной #АР_Крым вопреки действующему законодательству Украины, и тех, которые осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран», — говорится в обнародованном министерством сообщении в Фейсбук.

В частности, производителем химической продукции на временно оккупированном полуострове в г.Армянск является ООО «Титановые инвестиции» (РФ), которое в настоящее время находится под санкциями.

В ведомстве считают, что химическая продукция была изготовлена в нарушение установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, в частности природного газа и воды из подземных источников. Поэтому производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях.

В перечень компаний, по которым предлагается применить санкции, относятся: «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив» (РФ), ООО «Центр оптимальных технологий» (РФ), «Охна Холдингс Лимитед» (Кипр), ООО «Химкомснаб» (РФ), «Толексис Интерпрайзиз эйдж» (Швейцария).

«Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС», — отметили в ведомстве.

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В настоящее время в МинВОТ подготовили и направили на проработку соответствующий проект распоряжения в органы государственной власти. В дальнейшем это распоряжение вынесут на рассмотрение правительства на заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Крым, МинВОТ
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