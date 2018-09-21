Климкин рассказал, для чего нужна церковная автокефалия

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что скорейшее предоставление автокефалии церкви в Украине поставит страну в сильную позицию в борьбе с Россией.

«Я считаю, и если хотите это не совсем духовное высказывание, а политические, но предоставление томоса в ближайшие месяцы ставит нас и церковь в очень сильную позицию», — сказал он в эфире радио «Новое время». Украине, по мнение министра, станет «легче идти против РФ».

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что процесс предоставления автокефалии Украине близится к завершению.

В Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.