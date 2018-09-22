Порошенко заявил, что Россия никогда не вернется в Украину

Украина не допустит российского реванша, поскольку за право выбора отдали свою жизнь на фронте 2911 украинских героев. Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

«Мы не допустим реванша — никогда Россия не вернется в Украину. Мы всегда будем помнить, что заплатили за это очень высокую цену: 2911 украинских героев отдали свою жизнь на фронте за само право нашего выбора. Поэтому мы будем действовать решительно, настойчиво и смело», — написал Порошенко.

Он добавил, что борьба за независимую соборную Украину продолжается, но мы выйдем из этой борьбы победителями.