Мураев, Ярош и другие: Почти 50 нардепов пропустили 90% голосований Рады в сентябре

46 народных депутатов почти не голосовали в сентябре, пропустив 90% голосований. Из них 11 — не проголосовали ни разу за месяц. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.
Отмечается, что нулевые показатели голосований у парламентариев Евгения Мураева, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Пидлисецкого, Юрия-Богдана Шухевича.
Также в КИУ добавляют, что не голосовали сбежавшие депутаты Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.
«Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, содержащаяся под стражей», — говорится в сообщении.
В комитете избирателей добавили, что по данным сайта ВР официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.
Кроме того сообщается, что часть депутатов проголосовали лишь несколько раз за месяц.
Среди них Виталий Чепинога и Вадим Рабинович (приняли участие в 0,4% голосований), Ефим Звягильский (0,8%), Юрий Солод (1,6%), Наталья Королевская (2%), Сергей Ларин (3,1% ), Анатолий Гиршфельд (3,1%), Дмитрий Добкин (4%), Денис Омельянович (4%), Сергей Левочкин (4%), Нестор Шуфрич (4%), Григорий Немыря (4,3%), Иван Фурсин (5%), Николай Скорик (5%).
Также отмечается, что часто политики не голосовали, хотя и официально были зарегистрированы на заседании. В частности, Сергей Кивалов и Михаил Поплавский были зарегистрированы на всех заседаниях ВР, но приняли участие лишь в 8% и 10% голосований соответственно.
«В сентябре несколько улучшилось участие народных депутатов в голосованиях Рады. Так, если в мае 2018 года 90% голосований пропустили 71 нардеп, в июне — 79, июле — 52, то в сентябре — 46. В первую очередь это связано с важностью голосований этого месяца», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
Всего в сентябре произошло двенадцать пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 255 голосований.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016