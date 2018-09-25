Мураев, Ярош и другие: Почти 50 нардепов пропустили 90% голосований Рады в сентябре

46 народных депутатов почти не голосовали в сентябре, пропустив 90% голосований. Из них 11 — не проголосовали ни разу за месяц. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что нулевые показатели голосований у парламентариев Евгения Мураева, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Пидлисецкого, Юрия-Богдана Шухевича.

Также в КИУ добавляют, что не голосовали сбежавшие депутаты Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

«Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, содержащаяся под стражей», — говорится в сообщении.

В комитете избирателей добавили, что по данным сайта ВР официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Кроме того сообщается, что часть депутатов проголосовали лишь несколько раз за месяц.

Среди них Виталий Чепинога и Вадим Рабинович (приняли участие в 0,4% голосований), Ефим Звягильский (0,8%), Юрий Солод (1,6%), Наталья Королевская (2%), Сергей Ларин (3,1% ), Анатолий Гиршфельд (3,1%), Дмитрий Добкин (4%), Денис Омельянович (4%), Сергей Левочкин (4%), Нестор Шуфрич (4%), Григорий Немыря (4,3%), Иван Фурсин (5%), Николай Скорик (5%).

Также отмечается, что часто политики не голосовали, хотя и официально были зарегистрированы на заседании. В частности, Сергей Кивалов и Михаил Поплавский были зарегистрированы на всех заседаниях ВР, но приняли участие лишь в 8% и 10% голосований соответственно.

«В сентябре несколько улучшилось участие народных депутатов в голосованиях Рады. Так, если в мае 2018 года 90% голосований пропустили 71 нардеп, в июне — 79, июле — 52, то в сентябре — 46. В первую очередь это связано с важностью голосований этого месяца», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Всего в сентябре произошло двенадцать пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 255 голосований.