Российский Сбербанк не будет закрывать украинскую «дочку»

Российский Сбербанк считает единственной разумной тактикой в Украине продолжение деятельности дочернего банка и поиск приемлемого для Нацбанка Украины решения по продаже «дочки», сдача лицензии не рассматривается, сообщил российским журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.

«Для нас единственная разумная тактика на Украине — это продолжать деятельность банка и совместно с НБУ искать решение, как продать наш банк приемлемому НБУ покупателю», — сказал он.

Хасис отметил, что в Украине очень сложная ситуация и работать российским банкам там непросто. «Тем не менее мы работаем, выполняем все регуляторные нормативы и будем пытаться найти какое-то решение. „Сушить“ бизнес с последующей сдачей лицензии, как нам предлагают, мы не хотим, потому что это крайне невыгодно. Кроме того, с учетом введённого на Украине санкционного режима в отношении российских банков, это бесперспективная история», — сказал он.

«Даже если представить себе, что мы прекратили деятельность банка, заплатили бы по всем обязательствам и собрали долги, все равно забрать свои деньги мы не сможем, так как санкции запрещают любые движения денег из Украины в сторону российских банков. Поэтому сдача лицензии не имеет для нас никаких перспектив и поэтому мы такой вариант не очень рассматриваем», — сказал он.

Хасис также заверил, что Сбербанк выполняет все регуляторные нормативы, поэтому его нельзя национализировать, как это было с Приватбанком.