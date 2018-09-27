Мишель Терещенко уходит с поста мэра Глухова

Мишель Терещенко решил досрочно сложить полномочия городского главы Глухова. Эту информацию он подтвердил «Украинской правде».
«Завтра буду писать заявление об увольнении с должности городского головы, а в понедельник буду делать пресс-конференцию в Киеве», — сказал Терещенко.
По его словам, на сессию горсовета в четверг, на которой должны были рассматривать и бюджет, пришли всего два депутата. По мнению Терещенко, «это саботаж».
Но причиной решения уйти с должности стала «не только сегодняшняя ситуация».
«Не дают работать нормально. Взяли город в заложники», — сказал Терещенко о депутатах.
«Мы своими силами готовы были перестраивать город, а они не дают нам такую возможность. Они хотят готовить выборы», — сказал Мишель.
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