Мишель Терещенко передумал идти в президенты – возвращается в Глухов

Бывший мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко, высказывавший ранее намерения баллотироваться на пост президента, заявил, что готов вернутся на старую должность из-за решения президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение в Украине.
«Президент уверяет, что выборы состоятся в любом случае. Но в этом случае они не могут быть свободными и справедливыми, поскольку массовые собрания граждан запрещаются, коммуникации будут находиться под контролем и путешествия будут ограничены», — написал Терещенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.
По его словам, «В этих условиях явно нет никакой гарантии справедливых выборов, и только действующий президент сможет проводить свою предвыборную кампанию, в результате чего граждане смогут выбрать только его».
Кроме этого, на решение Терещенко вернуться на пост мэра повлияло отстранение Елены Демишевой от должности секретаря Глуховского горсовета, которая исполняла обязанности городского головы во время его отсутствия.
"В этих обстоятельствах, находясь «де-юре «городским головой Глухова, я не имею другого выбора, как забыть о моих семейных обстоятельствах и любых политических амбициях и вернуться в Глухов, чтобы возглавить город», — заявил он.
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