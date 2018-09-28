В США завели дело в отношении Илона Маска

В картотеке федерального суда Манхэттена появилось дело в отношении CEO компании Tesla Илона Маска, сообщает агентство Bloomberg. Указывается, что дело связано с ситуацией на рынке ценных бумаг.
Агентство Reuters уточняет, что претензии комиссии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, в котором он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. Указывая и на другие сообщения Маска, в комиссии указали, что бизнесмен ввел инвесторов в заблуждение, когда писал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора. Авторы иска считают, что у Маска не было оснований делать такие заявления. На фоне этой информации акции Tesla на бирже в Нью-Йорке снизились на 6%.
На прошлой неделе стало известно, что деятельностью Маска заинтересовалось министерство юстиции США. Поводом стал этот же твит бизнесмена, после которого акции компании заметно выросли в цене. Власти посчитали, что слова о наличии инвестора для выкупа бумаг были безосновательными, а, значит, Маск ввел людей в заблуждение.
Отметим, что за последние несколько недель Tesla покинули сразу несколько топ-менеджеров. Среди них вице-президент по международным финансам и операциям Джастин Макнир, главный бухгалтер Tesla Дейв Мортон, руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Уже в среду на этой неделе компанию покинул вице-президент Лиам О’Коннор, который отвечал за глобальные поставки.
Сам Маск 17 сентября признался в письме одному из клиентов, что Tesla попала в «логистический ад», чем и вызваны перебои с поставками готовых автомобилей. При этом он пообещал, что решит все проблемы в скором времени.
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