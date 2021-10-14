Зеленский поблагодарил всех защитников и защитниц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины, поблагодарил военных за добросовестное выполнение военного, служебной и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.
«Поздравляю нас с Днем защитников и защитниц Украины. Это всенародный праздник, который вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединилось с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг — с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора», — говорится в поздравлении на сайте главы государства в четверг утром.
Президент от имени Украинского народа поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.
Также Зеленский вспомнил о погибших за свободу и независимость Украины.
«Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства», — подчеркнул президент.
«Наша вера, правда и победа как символы праздника Покрова всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу. Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины. Слава защитникам и защитницам Украины! Слава Украине!», — сказано в поздравлении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016