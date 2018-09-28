Во всех храмах УПЦ будут молиться за единство православия

Священный Синод Украинской православной церкви распорядился совершать ежедневно во всех храмах и монастырях УПЦ за богослужениями особые молитвенные прошения о единстве православного мира, сообщает в пятницу сайт УПЦ.
«Во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будут усилены молитвы за сохранение единства святого православия. По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, особые молитвенные прошения будут произноситься во время каждой Божественной литургии», — говорится в сообщении.
Напомним, что в настоящее время идет процесс создания так называемой единой поместной автокефальной церкви в Украине. Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» уже назначил своих экзархов в Киеве.
Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а «экзархов» Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений.
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