Во всех храмах УПЦ будут молиться за единство православия

Священный Синод Украинской православной церкви распорядился совершать ежедневно во всех храмах и монастырях УПЦ за богослужениями особые молитвенные прошения о единстве православного мира, сообщает в пятницу сайт УПЦ.

«Во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будут усилены молитвы за сохранение единства святого православия. По благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, особые молитвенные прошения будут произноситься во время каждой Божественной литургии», — говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время идет процесс создания так называемой единой поместной автокефальной церкви в Украине. Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» уже назначил своих экзархов в Киеве.

Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а «экзархов» Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений.