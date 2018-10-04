Гусовского в Киевсовете побили и облили зеленкой

Во время акции под Киевсоветом главу депутатской группы «Киевская Команда» Сергея Гусовского облили зеленкой. Об этом сообщают пресс-службы группы Киевская команда Владимир Анфимов и движение «Честно».

«На Сергея Гусовского совершили нападение в помещении Киевсовета, облили зеленкой, ударили по голове. Произошло это перед голосованием за эко-парк Осокорки и расторжение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой», — написал Анфимов в Facebook.

«По словам свидетелей, это были люди в зеленой униформе. Часть из них задержаны», — добавил он.