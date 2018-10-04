Рада не смогла включить в повестку дня вопрос о запрете «русского мира»

Верховная рада в четверг не смогла приступить к рассмотрению законопроекта о запрете в Украине идеологии «русского мира». Инициатива о включении этого вопроса в повестку дня не набрала необходимого числа голосов.
Выступая с трибуны парламента, один из авторов законопроекта, внефракционный депутат Александр Шевченко заявил, что «идеология „русского мира“ — это человеконенавистническая идеология и теперь прокремлевские политики на Украине снова поднимают головы». Еще до начала рассмотрения на трибуне и президиуме Рады появились плакаты с надписями: «Нет русскому миру в Украине» и «Требуем запрета русского мира в Украине».
Проект документа определяет «русский мир» как форму национал-социализма. Он запрещает не только непосредственно пропаганду «русского мира», но и баллотирование кандидатов на пост президента Украины от партий, которые привержены этой идеологии.
Спикер Рады Андрей Парубий трижды ставил вопрос о включении этого законопроекта в повестку дня, и каждый раз для принятия решения не хватало около 10 голосов. В результате он вынужден был снять вопрос с голосования, но пообещал вернуться к нему снова.
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