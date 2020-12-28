Кулеба рассказал про окончательный разрыв с «русским миром»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с «русским миром», а ее будущее в союзе с западными странами необратимо. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

По словам Кулебы, мирный договор с Россией может быть достигнут дипломатическим путем. При этом Украина не намерена отклоняться от двух основополагающих принципов.

«Мы ни в коем случае не будем отклоняться от двух основополагающих принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с „русским миром“ окончательный. Все остальное — вопрос времени и дипломатии», — отметил он.

По его словам, украинское правительство видит статус регионов, которые сейчас находятся временно под оккупацией, только в рамках Украины и в ходе децентрализации, что дает право распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей.

«Мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской конституции и правовой системы — например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется ко всей Украине», — подчеркнул министр.

Кроме того, Кулеба призвал страны Запада стать более сильным сдерживающим фактором для России.

«Западу следует вкладывать значительно больше ресурсов, чтобы удержать Кремль от дальнейших агрессивных шагов. Какой бы высокой ни была цена предотвращения, цена разрешения следующего кризиса, вызванного Россией, определенно будет выше», — добавил он.