Стала известна дата заседания синода Константинопольского патриархата

Очередной синод Константинопольского патриархата состоится уже на следующей неделе.

Об этом СМИ сообщили в пятницу в пресс-службе патриархата.

«Заседание Священного синода пройдет с 9 по 11 октября», — уточнил представитель пресс-службы.

Отметим, что именно на этом заседании может быть принято решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви.