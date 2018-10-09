Порошенко собирает силовиков из-за пожара на военном складе

Президент Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични в Черниговской области. Об этом сообщает его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.
«Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям», — добавляется в сообщении.
В Черниговскую область отправились спецназначенцы столичной полиции. Они будут помогать вывозить людей из опасной зоны и нести службу на полицейских постах, сообщает Министерство внутренних дел.
Напомним, что ночью вблизи пгт Дружба произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны, из которых 402 га — техническая территория.
«О пожаре вблизи поселка Дружба Ичнянского района, на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины стало известно около 4 утра», — отмечает МВД.
Из зоны возможного поражения уже эвакуировано около 10 тысяч человек.
На место событий вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.
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