Порошенко собирает силовиков из-за пожара на военном складе

Президент Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични в Черниговской области. Об этом сообщает его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Facebook.

«Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям», — добавляется в сообщении.

В Черниговскую область отправились спецназначенцы столичной полиции. Они будут помогать вывозить людей из опасной зоны и нести службу на полицейских постах, сообщает Министерство внутренних дел.

Напомним, что ночью вблизи пгт Дружба произошли взрывы боеприпасов, пожаром охвачено около 682,6 га арсенала Министерства обороны, из которых 402 га — техническая территория.

«О пожаре вблизи поселка Дружба Ичнянского района, на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины стало известно около 4 утра», — отмечает МВД.

Из зоны возможного поражения уже эвакуировано около 10 тысяч человек.

На место событий вылетел премьер-министр Владимир Гройсман.