Лавров заявил о поддержке США «раскольников» в Украине

Министр иностранных дел России уверен, что в Украине осуществляются провокации против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и что готовятся они при поддержке из США.
В ходе интервью французским средствам массовой информации главе российского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о его отношении к автокефалии Украинской церкви. Отвечая на него, Лавров назвал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную церковь неканоническими раскольничьими церквями, вокруг которых якобы затевается провокация со стороны Патриарха константинопольского Варфоломея «при прямой публичной поддержке из Вашингтона», сообщает департамент информации и печати МИД РФ.
«В интересах этой провокации, созвав на днях Священный Синод в Константинополе, Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви», — уверен Лавров.
Российский министр отметил, что вмешательство государства в жизнь церкви запрещено законом и на Украине, и в России. «Но когда Курт Волкер заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит», — заявил Лавров.
Напомним, что 11 октября синод Вселенского патриархата принял решение отменить анафему, которую наложила РПЦ на патриарха Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Фанар заявил о подготовке решения о предоставления автокефалии Украинской цервки.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016