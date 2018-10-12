Лавров заявил о поддержке США «раскольников» в Украине

Министр иностранных дел России уверен, что в Украине осуществляются провокации против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и что готовятся они при поддержке из США.

В ходе интервью французским средствам массовой информации главе российского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о его отношении к автокефалии Украинской церкви. Отвечая на него, Лавров назвал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинскую автокефальную церковь неканоническими раскольничьими церквями, вокруг которых якобы затевается провокация со стороны Патриарха константинопольского Варфоломея «при прямой публичной поддержке из Вашингтона», сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

«В интересах этой провокации, созвав на днях Священный Синод в Константинополе, Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви», — уверен Лавров.

Российский министр отметил, что вмешательство государства в жизнь церкви запрещено законом и на Украине, и в России. «Но когда Курт Волкер заявляет то, что он заявляет про эти процессы, то у нас говорят «на воре шапка горит», — заявил Лавров.

Напомним, что 11 октября синод Вселенского патриархата принял решение отменить анафему, которую наложила РПЦ на патриарха Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Фанар заявил о подготовке решения о предоставления автокефалии Украинской цервки.