Уоррен Баффет стал самым щедрым американцем

Американский инвестор Уоррен Баффет занял первое место в рейтинге американцев, сделавших больше всего пожертвований за год, представленном журналом Forbes. Как уточняет журнал, в 2017 году Баффет пожертвовал благотворительным организациям $2,8 млрд.
По данным журнала, Баффет перечислил более $2 млрд в благотворительный фонд своих близких друзей, основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды. Оставшуюся сумму инвестор распределил между основанным им фондом Сьюзан Томпсон Баффет, названным в честь покойной супруги Баффета, и еще тремя организациями, учрежденными детьми пары.
На втором месте оказались Билл и Мелинда Гейтс, пожертвовавшие на благотворительность $2,5 млрд. Супруги перевели средства собственным благотворительным организациям: фонду, ведущему борьбу против распространения СПИД, туберкулеза и малярии, и исследовательскому институту, разрабатывающему лекарства от этих заболеваний. Пара также помогла Альянсу за «зеленую революцию» в Африке, поддерживающему развитие сельского хозяйства на этом континенте.
Третье место досталось миллиардеру и бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу. Филантроп отдал на благотворительность $702 млн, среди поддерживаемых им инициатив — развитие инноваций в американских городах, сокращение мировых объемов потребления угля и поддержка экономического развития женщин в Западной Африке. На четвертом и пятом местах оказались семья основателя сети супермаркетов Walmart Сэма Уолтона и финансист Джордж Сорос — они потратили на благотворительность $536 млн и $531 млн соответственно. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан заняли шестую строчку рейтинга, потратив на благотворительность $400 млн.
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