Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом говорится в заявлении на сайте Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Отмечается, что общение на любом уровне прекращено до тех пор, пока Константинополь «не принесет покаяния» и не «прекратит свои беззакония». РПЦЗ уточнила, что общение невозможно как для архиереев и духовенства, так и для мирян. Духовенство Русской зарубежной церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви и приглашать ее священнослужителей служить в храмах РПЦЗ, миряне не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, поясняется в сообщении.

«Русская зарубежная церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской церкви», — подчеркивается в заявлении РПЦЗ.

Напомним, что 15 октября Русская православная церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Причиной послужило то, что константинопольский синод подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и снял анафемы с предстоятелей двух неканоничных украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).