Air France договорилась с профсоюзами о повышении зарплаты

Руководство Air France и основные профсоюзы, представленные в авиакомпании, достигли в пятницу согласия относительно плана повышения заработной платы сотрудникам. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные, полученные из профсоюзных кругов.

Сторонам удалось успешно завершить сложные переговоры, которые практически не продвигались более четырех месяцев. Нынешнее соглашение предусматривает увеличение ставок заработной платы на 2% за период начисления с 1 января 2018 года. Еще на 2% заработная плата наземному и летному персоналу возрастет с 1 января 2019 года.

Это близко к показателю в 5%, на который первоначально требовали увеличить зарплаты профсоюзы. Руководство долгое время категорически отказывалось пойти на такой шаг, предлагая не более чем 1%-ную надбавку.

В результате противоборства с руководством компании профсоюзы в 2018 году провели обширную серию забастовок. С февраля по май работники Air France не выходили на работу в течение 15 дней. Это обошлось авиакомпании в €335 млн потерь и привело к отставке ее генерального директора Жан-Марка Жанейака, в доверии которому коллектив компании отказал в ходе проведенного внутреннего референдума.

Прогресса в переговорах удалось быстро достичь после того, как в августе этого года на должность генерального директора франко-нидерландской Air France-KLM был назначен канадский топ-менеджер Бенджамин Смит, ранее занимавший пост главного исполнительного директора авиакомпании Air Canada.