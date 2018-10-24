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Трамп считает, что ФРС повышает процентные ставки «слишком быстро»

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Трамп считает, что ФРС повышает процентные ставки «слишком быстро»

Президент США Дональд Трамп дал понять, что своей критикой главы Федерального резерва Джерома Пауэлла он сознательно шлет ему сигнал о необходимости сохранения низких процентных ставок.

В интервью The Wall Street Journal Д.Трамп сказал: «Каждый раз, когда мы делаем что-то важное (для экономики — Ред.), он поднимает процентные ставки».

По мнению президента, «со стороны выглядит так, что как будто ему нравится повышать процентные ставки».

ДоналдТрамп вновь заявил, что считает Федеральный резерв главной угрозой своей экономической политике, так как «процентные ставки повышаются слишком быстро».

Отвечая на вопрос, не жалеет ли он, что назначил Пауэлла на этот пост, Трамп сказал: «Еще рано говорить, но может быть». Трамп в то же время признал, что «теоретически» центральный банк должен быть независим.

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Президент США уже несколько раз критиковал Федеральную резервную систему (ФРС), которая, по его мнению, слишком торопится с повышением процентных ставок и даже назвал ее «обезумевшей» после третьего за этот год повышения ставки.

В последние десятилетия президенты США воздерживались от комментариев о работе ФРС и уровне процентных ставок. Президент США не имеет полномочий без очевидных причин отправить в отставку главу ФРС.

ФРС, Дональд Трамп, политика Трампа
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