Евросоюз поможет Ирану обойти американские санкции

Евросоюз рассчитывает создать специальный механизм для торговых расчетов с Ираном, призванный помочь европейским компаниям избежать санкций США, до 4 ноября, когда американские рестрикции вступят в силу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

«Мы стараемся создать специальный механизм [для расчетов с Ираном] до 4 ноября. Мы в достаточной степени уверены, что мы сможем это сделать, — приводит агентство слова дипломата одной из стран ЕС. — Он [механизм] начнет работать не сразу. Это займет время, промежуток времени будет исчисляться месяцами».

Дипломат добавил, что вопрос о местонахождении юридического адреса структуры для расчетов ЕС и Ирана пока не решен. «Это важный сигнал, и они [иранская сторона] видят, что мы делаем это, — заявил тот же источник Reuters. — Они видели блокирующий регламент (документ ЕС, объявляющий недействительными экстерриториальные санкции США против Ирана на территории сообщества — Ред.), это посылает им сигнал».

По словам второго источника Reuters, Евросоюз уже подготовил все для объявления о начале работы механизма расчетов, что призвано показать способность Ирана и ЕС выполнить свои обещания. Третий источник агентства заявил: «Мы должны продемонстрировать иранцам, что мы ведем работу над тем, чтобы сохранить соглашение о ядерной программе Тегерана перед лицом санкций США, чтобы они оставались в нем».

Европейские дипломаты добавили, что создание специального механизма расчетов не означает, что ЕС удастся сохранить торговлю с Ираном в полном объеме. Цель этой меры — убедить Иран в необходимости соблюдения условий соглашения по его ядерной программе.