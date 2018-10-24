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Евросоюз поможет Ирану обойти американские санкции

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Евросоюз поможет Ирану обойти американские санкции

Евросоюз рассчитывает создать специальный механизм для торговых расчетов с Ираном, призванный помочь европейским компаниям избежать санкций США, до 4 ноября, когда американские рестрикции вступят в силу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

«Мы стараемся создать специальный механизм [для расчетов с Ираном] до 4 ноября. Мы в достаточной степени уверены, что мы сможем это сделать, — приводит агентство слова дипломата одной из стран ЕС. — Он [механизм] начнет работать не сразу. Это займет время, промежуток времени будет исчисляться месяцами».

Дипломат добавил, что вопрос о местонахождении юридического адреса структуры для расчетов ЕС и Ирана пока не решен. «Это важный сигнал, и они [иранская сторона] видят, что мы делаем это, — заявил тот же источник Reuters. — Они видели блокирующий регламент (документ ЕС, объявляющий недействительными экстерриториальные санкции США против Ирана на территории сообщества — Ред.), это посылает им сигнал».

По словам второго источника Reuters, Евросоюз уже подготовил все для объявления о начале работы механизма расчетов, что призвано показать способность Ирана и ЕС выполнить свои обещания. Третий источник агентства заявил: «Мы должны продемонстрировать иранцам, что мы ведем работу над тем, чтобы сохранить соглашение о ядерной программе Тегерана перед лицом санкций США, чтобы они оставались в нем».

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Европейские дипломаты добавили, что создание специального механизма расчетов не означает, что ЕС удастся сохранить торговлю с Ираном в полном объеме. Цель этой меры — убедить Иран в необходимости соблюдения условий соглашения по его ядерной программе.

ЕС, Иран, санкции
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Среда, 24 октября 2018
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
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