Страны ЕС не хотят помогать Ирану обходить американские санкции

Брюссель не может найти страну Евросоюза, которая бы согласилась стать юридическим адресом для регистрации компании — специального механизма для торговых расчетов с Ираном (SVP) — до вступления в силу 4 ноября санкций США. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

По ее данным, страны — члены сообщества «опасаются, что Вашингтон может наказать их политически или даже введением дополнительных санкций». «Ни одно из европейских правительств не хочет переходить дорогу США, размещая у себя SVP», — приводит издание слова европейского чиновника. «Государства-члены не спешат становиться в очередь [на принятие такой структуры]», — добавил в свою очередь европейский дипломат.

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее назвал планы создания такого специального механизма «одной из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить для регионального глобального мира и безопасности», напоминает газета.

Напомним, что президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.