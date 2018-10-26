Новый Бескидский тоннель почти не увеличил грузопоток «Укрзализницы»

Грузопоток в направлении западных границ Украины и обратно с момента введения регулярного движения через новый Бескидский тоннель вырос по сравнению с объемами перевозок старым одноколейным тоннелем. Однако это увеличение было не очень значительным. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба УЗ.

«В третьем квартале 2018 года в направлении западной границы участка Лавочное-Мукачево, на котором расположен двухпутный Бескидский тоннель, перевезено 469 млн 852 тысяч тонно-километров брутто. Это почти на 20 млн больше, чем в первом квартале этого года, когда движение осуществлялось через старый однопутный тоннель», — рассказал Евгений Кравцов.

Среди грузов, следующих через двухпутный Бескидский тоннель на экспорт, преобладает украинская продукция горнодобывающей промышленности, а также сжиженный газ и грузы в контейнерах.

В обратном направлении в третьем квартале двухпутным Бескидским тоннелем перевезено 157 млн 282 тысяч тонно-километров, что на 12 млн больше по сравнению с перевозками старым тоннелем в первом квартале этого года.

Бескидский тоннель, расположенный на границе Львовской и Закарпатской областей, открыли 24 мая 2018 года. Он имеет стратегическое значение для Украины, поскольку им перевозят более 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

Бескидский тоннель ликвидировал единственное узкое место V Критского международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и дальше на восток. Старый Бескидский тоннель оставался единственным одноколейным участком по всей длине маршрута в 1595 км.