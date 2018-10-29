Ведущие державы отказались подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Москва, Лондон, Пекин, Вашингтон и Париж не будут подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом говорится в их совместном заявлении на Первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.

«Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор. ДЗЯО не будет иметь обязывающего характера для наших стран, и мы не приемлем каких-либо заявлений, что он вносит вклад в развитие обычного международного права; он не устанавливает какие-либо новые стандарты или нормы, — подчеркивается в документе. — Мы призываем все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке ДЗЯО, серьезно подумать о связанных с ним последствиях для международного мира и безопасности».

Стороны считают, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия — это «поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности».

Москва, Лондон, Пекин, Вашингтон и Париж также считают, что ДЗЯО противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и несет риски его подрыва. По мнению «пятерки», документ игнорирует ситуацию в области международной безопасности и региональные вызовы, а также «никак не способствует повышению доверия и транспарентности между государствами, не приведет к уничтожению ни одной единицы оружия».

«ДЗЯО провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения», — говорится в заявлении.

Страны привержены Договору о нераспространении ядерного оружия и проведению переговоров по ядерному разоружению, говорится в совместном заявлении.