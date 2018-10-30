Климкин призвал украинцев сдать российские паспорта

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил начать общественное обсуждение проблемы двойного гражданства, при этом он исключил возможность для украинцев иметь в качестве второго гражданство РФ.
«Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать, — отметил Климкин во время выступления во Львове. — Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней». «Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать», — добавил он.
Министр напомнил, что двойное гражданство принято в ряде европейских стран. «А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они — преступники», — отметил Климкин.
Глава ведомства также высказал мнение, что двойное гражданство должно быть ограничено рядом требований. «Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности», — цитирует министра «Европейская правда».
Отметим, что в настоящее время украинское законодательство не признает двойное гражданство, добровольное получение гражданства другой страны является основанием для потери гражданства Украины. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран. По данным экспертов, от 200 тыс. до 500 тыс. жителей Закарпатья имеют гражданство Венгрии, 80 тыс. — 150 тыс. получили гражданство Румынии.
Особенно много жителей страны получили в последнее время гражданство РФ. По неофициальным данным, как минимум 1 млн трудовых мигрантов и беженцев с Донбасса имеют российское гражданство или находятся в стадии его получения.
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