Труба запустит работу Государственного бюро расследований в ноябре, несмотря на суд

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Директор ГБР подчеркнул, что даже если истец выиграет суд, это не будет автоматически означать отстранение Трубы от занимаемой должности.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба намерен запустить работу этого органа в конце ноября нынешнего года. Об этом он сообщил журналистам в среду около здания суда после переноса на 15 ноября рассмотрения иска о неправомерности его допуска к конкурсу на должность директора ГБР, передает УНИАН.

«Все происходит так, чтобы в ноябре следователи начинали свои первые дела. Это произойдет в конце ноября», - заявил Роман Труба.

Также директор ГБР подчеркнул, что даже если истец – народный депутат от БПП Юрий Македон – выиграет суд, это не будет автоматически означать отстранение Трубы от занимаемой должности. По его словам, решение о назначении принимал Президент Украины, а его указ в рамках этого дела отменить невозможно.

«Если иск будет удовлетворен, это будет только основанием для внесения других исков – на обжалование решения комиссии по определению меня победителем. Но это – долгий процесс», - объяснил Роман Труба.

Он также заявил, что в случае удовлетворения иска намерен обжаловать его, обращаясь в разные инстанции вплоть до Европейского суда.

Ранее в СМИ появилась информация, что за судебной атакой на директора ГБР стоит депутат от БПП Александр Грановский. Поводом для иска мог стать отказ Трубы утвердить 27 кандидатов на руководящие должности ГБР, которых отобрала внешняя конкурсная комиссия. Причина отказа – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. По данным СМИ, среди отклоненных Трубой кандидатов были креатуры разных политических групп.

Журналисты также отмечали, что судья Константин Пащенко, который ведет дело по иску Македона, в ноябре 2011 года запретил празднование Дня Свободы – годовщины Оранжевой революции 22 ноября.

Верховная Рада приняла Закон о создании Бюро 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.