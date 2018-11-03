Соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом детализирует предоставления Томоса

Подписанное сегодня в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом в создании независимой православной церкви в Украине, в частности, детализирует процесс предоставления Томоса. Об этом сообщает Укринформ.
«Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю; Украинское государство в соответствии с Конституцией и законами оказывает этим процессам содействие», — говорится в документе.
Кроме того, в Соглашении указано, что в Киеве будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата, которая фактически будет посольством, представительством Вселенской патриархии в Киеве и будет способствовать связям независимой Украинской церкви с вселенским православием.
«Это и есть Ставропигия (Представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии Православной церкви в Украине и снят запрет с Филарета, Макария и их последователей», — разъясняется в документе.
В нем также отмечается, что украинские епископы должны собраться на Собор и избрать Предстоятеля, которому будет вручен Томос.
Ранее сообщалось, что 3 ноября в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.
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