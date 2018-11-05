Объем торговли товарами между Украиной и Китаем за 8 мес. вырос на 21%

Двусторонняя торговля товарами между Украиной и Китаем за январь-август 2018 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до $5,8 млрд, сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
«Китай для Украины является стратегически важным партнером, наш объем торговли постоянно растет. За восемь месяцев 2018 года украинско-китайская двусторонняя торговля товарами выросла на 21% — примерно до $5,8 млрд — написал С.Кубив в соцсети Facebook в понедельник.
При этом он отметил, что в перспективе пяти лет Украина и Китай планируют увеличить этот показатель до $10 млрд. «Для этого продолжим реализовывать план действий Украина-Китай по реализации инициативы Большего шелкового пути и Морского шелкового пути XXI столетия», — отметил он.
Украинская делегация во главе с С.Кубивым пребывает в Китайской Народной Республике с рабочим визитом 5-8 ноября для участия в Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo 2018).
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