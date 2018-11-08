Журналист CNN, поспоривший с Трампом, лишился пропуска в Белый дом

Белый дом отозвал аккредитацию у журналиста Джима Акоста. Он поспорил с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов, сообщает CNN

Пресс-служба Белого дома объяснила лишение аккредитации неподобающим поведением представителя СМИ: «мы никогда не допустим, чтобы журналист распускал руки». Вероятно, имеется в виду момент, когда Джим Акоста оказал сопротивление девушке-стажеру, которая пыталась забрать микрофон во время его разговора с Трампом.

В CNN назвали обвинения в недостойном поведении «ложью». Телекомпания заявила, что аккредитацию отозвали, потому что журналист задал неудобные вопросы президенту.

7 ноября на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов Дональд Трамп и Джим Акоста поспорили о караване мигрантов, который направляется к границе США с Мексикой. «Вы должны мне позволить управлять страной, займитесь CNN», — сказал президент журналисту в ответ на критику своей политики. После этого девушка-стажер попыталась забрать микрофон у Акоста, но он продолжил задавать вопросы. Во время спора Трамп заявил, что «CNN должно быть стыдно» за журналиста, и назвал его «грубым и ужасным человеком».

Главный корреспондент New York Times по Белому дому Питер Бейкер сообщил, что это первый отзыв аккредитации журналиста с 1996 года.

Поддержку журналисту выразила ассоциация корреспондентов Белого дома. Она потребовала пересмотреть решение об отзыве его пропуска.