Минюст подсчитал, сколько алиментщиков в Украине находятся в розыске

В Украине около 12 тысяч должников по выплате алиментов фактически находятся в розыске, информируют в Министерстве юстиции. Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко на пресс-конференции в четверг в Киеве сообщила, что на сегодняшний день взыскано 5,3 млн грн в виде штрафов от должников по алиментам.
«Для того, чтобы аккумулировать вопросы, связанные с недостаточно активными производствами, органы Государственной исполнительной службы полностью мониторят ситуацию, связанную с необходимостью розыска должника... Благодаря государственным исполнителям было вынесено 12 тысяч представлений, которые направлены в суд, то есть фактически 12 тысяч должников на сегодняшний день объявлены в розыск», — цитирует ее «Интерфакс-Украина».
В свою очередь, директор департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев рассказал, что Минюст получил доступ к базам данных Государственной пограничной службы относительно получения информации о пересечении границы должниками по алиментам.
Он напомнил, что, согласно законодательству, государственные исполнители обязаны ограничивать выезд за границу должникам по алиментам с задолженностью более 4 месяцев. «В настоящее время мы работаем с пограничной службой, это уже почти реализовано... До конца года это уже будет работать. Речь идет о внесении постановлений об ограничении права выезда за границу должникам по алиментам непосредственно государственным исполнителем посредством внесения данных в реестр пограничной службы», — рассказал он.
По словам руководителя департамента, таким образом обмен информацией будет происходить в цифровом режиме.
«Также в ближайшее время заработает электронный обмен информацией с Национальной полицией относительно исполнения постановлений исполнителей о розыске транспортных средств должника и постановлений об установлении должнику временного ограничения права пользования транспортными средствами и оружием», — сообщил Воробьев.
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