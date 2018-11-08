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Украина хочет довести товарооборот с Китаем до 20 миллиардов долларов в год
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Украина хочет довести товарооборот с Китаем до 20 миллиардов долларов в год

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Украина хочет довести товарооборот с Китаем до 20 миллиардов долларов в год

В ближайшие 5 лет Украина может увеличить товарооборот с Китаем до 20 миллиардов долларов в год. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Степан Кубив после встречи с вице-премьером госсовета Китая Лю Хэ в Пекине, говорится в сообщении МЭРТ.

«За 8 месяцев 2018 товарооборот между Украиной и Китаем составил почти 6 млрд долларов и вырос на 21%», — сообщил Кубив.

«В ближайшие 5 лет можем увеличить товарооборот до 20 млрд долларов в год», — утверждает министр.

Кубив рассказал, что во время визита вице-премьера Госсовета КНР Ма Кая в Киев в декабре 2017 года был подписан план действий Украина — КНР по реализации инициативы совместного построения «Экономического пояса Великого шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI века», который является конкретной дорожной картой для эффективной совместной работы.

Кубов и Хэ обсудили сотрудничество в рамках инициативы президента КНР Си Цзиньпина «Один пояс и путь», а также сотрудничество в сфере энергетики, как традиционной так и альтернативной, инфраструктурных проектов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и агроиндустрии, инноваций и цифровизации и другие текущие и перспективные проекты.

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«За несколько лет Украина существенно расширила собственную сеть преференциальных режимов торговли. Есть новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации по предпосылкам создания зоны свободной торговли Украина-Китай », - заявил Кубив.

Китай, товарооборот
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