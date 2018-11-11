В НАТО тоже заявили о непризнании выборов в ДНР и ЛНР

НАТО не признает выборы, проходящие в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках.

«НАТО не признает объявленные 11 ноября выборы в самопровозглашенной и непризнанной „Луганской Народной Республике“ и „Донецкой Народной Республике“. Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликт», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Североатлантического альянса.

В нем отмечается, что «НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно-признанных границах».

При этом альянс вновь призвал Россию «вывести свои войска и прекратить всякую поддержку вооруженным группам в Донецкой и Луганской областях Украины».

«Мы призываем к полной реализации Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем Нормандский формат и усилия Трехсторонней контактной группы», — говорится в сообщении НАТО.