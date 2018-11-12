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Число погибших из-за пожаров в Калифорнии возросло до 31: Джерард Батлер лишился дома

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Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 31 человека, сообщает USA Today.

Жертвами лесного пожара Camp на севере Калифорнии стали 29 человек, еще двое погибли на юге штата в результате пожара Woolsey. Ранее сообщалось, что 228 людей пропали без вести.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. По данным телеканала, пожар охватил почти 45 тысяч гектаров, к утру воскресенья пожарным удалось локализовать 25% пожара. Огонь разрушил 6,47 тысячи строений.

Как отмечает телеканал, на юге Калифорнии бушуют два пожара. Пожар Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров и был локализован на 10%. Другой пожар, Hill, распространился на 1,8 тысячи гектаров и уже локализован на 75%. В результате пожаров на юге штата в общей сложности были уничтожены 179 строений, огонь угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.

Лесные пожары в Калифорнии лишили своих домов известного шотландского актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга.

На своей странице в Twitter Батлер опубликовал фотографию сгоревшего дома. «Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации... Как и всегда я вдохновлен мужеством, духом и жертвами, (на которые идут — ред.) пожарные. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса», — говорится в подписи к фотографии. Батлер также призвал поддержать пожарных.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек.

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До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.

Калифорния, пожар
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