Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинцам в преддверии 85-й годовщины Голодомора в Украине, обещая помочь в решении церковных проблем посредством предоставления автокефалии «многострадальной Православной церкви».
«Константинопольская Церковь-Мать общается со всеми вами с бременем на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибли от преднамеренного и жестокого голода», — говорится в обращении Вселенского патриарха, обнародованном на сайте Украинской православной церкви в США.
Патриарх отмечает, что недопустимо равнодушие Вселенского Престола, когда украинский народ страдает и ищет решения церковных проблем, «мучающих их в течение веков». «Мы вмешиваемся, потому что это наш долг — исключительно на основе достоверно-церковных, всемирных и исключительно с наднациональных критериев — ради истины и традиций Церкви, защиты канонического порядка и идентичности Православия, всегда для торжества тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти», — подчеркивается в обращении.
Вселенский патриарх Варфоломей также указал, что Священный Синод решил предоставить автокефалию «многострадальной Православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте Православия в единстве и внутреннем мире».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016