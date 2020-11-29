Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор

Вселенский патриарх Варфоломей в День памяти жертв Голодомора призвал осудить искусственно организованный Голодомор во избежание повторения трагедии и отслужил панихиду по жертвам трагедии.

«Сегодня мы молимся об упокоении душ этих миллионов благочестивых украинцев... Воспевая „вечную память“ этим верующим, мы вспоминаем их трагический конец и свидетельствуем всей нашей человеческой семье, что мы никогда не должны забывать о таком ужасном голоде, а наоборот, мы должны осудить Голодомор, чтобы такие зверства не повторились в истории человечества», — говорится в проповеди Варфоломея, текст которой опубликован на странице в Facebook Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Он отметил, что Голодомор был «хорошо спланированным геноцидом особо верующих людей с целью искоренения христианской веры и Православной церкви».

«Пусть Воскресший Господь даст вечный покой миллионам праведных душ, которые умерли в надежде на воскресение в результате дьявольского Голодомора, а также из-за нынешней трагической пандемии, и пусть их вера, а также их испытания побуждают нас искоренить любую дискриминацию, несправедливость, насилие и голод в нашем мире и сделать его лучше», — сказал Варфоломей в своей проповеди.