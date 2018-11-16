МИД вызвал посла Венгрии из-за антиукраинских высказываний Виктора Орбана

Министерство иностранных дел Украины выразило протест послу Венгрии на Украине Иштвану Ийдярто из-за якобы антиукраинских высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«16 ноября 2018 в МИД Украины был приглашен недавно назначенный посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьер-министра Жольта Шемьена», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что венгерскому дипломату также указали на «необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений», особенно в контексте реализации договоренностей, которых в октябре 2018 года удалось достигнуть главам внешнеполитических ведомств двух стран.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вчера заявил, что договоренности с действующей властью Украины невозможны.
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