Янукович не сможет завтра выступить по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович из-за госпитализации не сможет выступить в понедельник в Оболонском суде Киева с последним словом по делу о госизмене. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Александр Горошинский.
«Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом», — сказал он. Защитник также добавил, что сам еще не прошел регистрацию в РФ в качестве адвоката, что необходимо для организации выступления Януковича в соответствии с процедурой международно-правовой помощи.
Горошинский также отметил наличие ряда других вопросов, которые необходимо в суде прояснить до выступления Януковича, в частности у защиты есть ходатайство о допросе еще одного свидетеля, который располагает важными для данного дела сведениями. «Нами заявлено ходатайство о допросе Эдуарда Ставицкого (бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины, — Ред.), у него есть важная информация о попытках заместителей генерального прокурора Украины получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело», — заключил он.
В воскресенье адвокат Януковича сообщил, что экс-президент госпитализирован в Москве. По его словам, «есть предположения о наличии у Януковича травмы колена и позвоночника, он не может передвигаться». При этом раскрывать диагноз защитник не стал.
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