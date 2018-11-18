Янукович не сможет завтра выступить по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович из-за госпитализации не сможет выступить в понедельник в Оболонском суде Киева с последним словом по делу о госизмене. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Александр Горошинский.

«Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом», — сказал он. Защитник также добавил, что сам еще не прошел регистрацию в РФ в качестве адвоката, что необходимо для организации выступления Януковича в соответствии с процедурой международно-правовой помощи.

Горошинский также отметил наличие ряда других вопросов, которые необходимо в суде прояснить до выступления Януковича, в частности у защиты есть ходатайство о допросе еще одного свидетеля, который располагает важными для данного дела сведениями. «Нами заявлено ходатайство о допросе Эдуарда Ставицкого (бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины, — Ред.), у него есть важная информация о попытках заместителей генерального прокурора Украины получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело», — заключил он.

В воскресенье адвокат Януковича сообщил, что экс-президент госпитализирован в Москве. По его словам, «есть предположения о наличии у Януковича травмы колена и позвоночника, он не может передвигаться». При этом раскрывать диагноз защитник не стал.